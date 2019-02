Die Bundesregierung hat Vorwürfe des russischen Außenministeriums zurückgewiesen, wonach deutsche Medien eine staatlich gelenkten Kampagne gegen Russland betreiben würden.

Wer solche abwegigen Behauptungen in die Welt setze, habe wenig Ahnung von der Pressefreiheit oder von Deutschland, oder wolle Deutschland bewusst in ein falsches Licht rücken, erklärte Regierungssprecher Seibert.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sagte "t-online.de", die russische Regierung greife im Gleichklang mit Populisten von rechts und links deutsche Medien und Journalisten aggressiv an. Journalisten und Redaktionen sollten sich davon aber nicht einschüchtern lassen.

"Eine orchestrierte Medien-Kampagne"

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Wiese, SPD, betonte, die freie Presse sei ein hohes Gut und elementare Vorraussetzung für eine Demokratie. Dazu gehörten auch Berichte über die man sich ärgere.



Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums hatte am Donnerstag erklärt, die russischen Sender "RT Deutsch" und "Sputnik" würden in Deutschland verfolgt. Dabei handele es sich um eine orchestrierte Medien-Kampagne, an der auch der Staat beteiligt sei. Als Beispiel nannte sie das "t-online.de", die "Bild"-Zeitung und die "Deutsche Welle". Diese hatten kürzlich kritisch über den Sender RT berichtet, der sich aktuell um eine Sendelizenz in Deutschland bewirbt.

DJV weist Anschuldigungen ebenfalls zurück

Der Deutsche Journalisten-Verband wies die Anschuldigungen ebenfalls zurück. Sein Sprecher Frank Überall sagte, in Deutschland gebe es keine Kampagne gegen russische Auslandsmedien, nur einhellige Kritik von verschiedenen Seiten an deren Arbeitsweise.



T-online.de-Chefredakteur Florian Harms erklärte, das Portal berichte unabhängig und gründlich, aber kritisch über den Einfluss russischer Medien und des russischen Staates in Deutschland.



Russlands Außenministerium wirft ausländischen Medien immer wieder vor, falsche Informationen über Russland zu verbreiten. Auf seiner Webseite prangert das Ministerium öffentlich diverse Artikel an, darunter auch von deutschen Medien.