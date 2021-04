Der Bundestag entscheidet heute über zwei Gesetze, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Zum einen sollen Minderjährige in belasteten Familienverhältnissen oder in Heimen besser geschützt werden. Zum anderen soll Menschen mit Behinderungen im Alltag sowie im Arbeitsleben mehr Teilhabe ermöglicht werden. Des Weiteren ist die Verankerung einer Gewaltschutzklausel im Sozialgesetzbuch vorgesehen. Weitere Themen im Plenum sind das Lieferkettengesetz und die verschärften Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete. Die angespannte Lage in der Ost-Ukraine soll in einer Aktuellen Stunde besprochen werden.

