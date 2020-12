Der Bundestag hat mit großer Mehrheit ein Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie verabschiedet.

Damit ist es ab dem 1. Januar verboten, in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben Mitarbeitende über Werksverträge anzustellen. Zum 1. April soll auch Leiharbeit größtenteils verboten werden. Unternehmen müssen künftig Mitarbeitende direkt beschäftigen. Sie sind damit auch für die Einhaltung von Mindestlohn, Sozialversicherung und Arbeitsschutz verantwortlich. Das Gesetz sieht auch eine elektronische Arbeitszeiterfassung gegen Lohnbetrug und regelmäßige Kontrollen der Unternehmen vor. Für Sammelunterkünfte werden Mindeststandards vorgeschrieben.



Mit den verschärften gesetzlichen Regelungen soll das System von Subunternehmen in der Branche unterbunden werden. Durch massenhafte Corona-Ausbrüche im Frühjahr und Sommer waren die prekären Arbeitsbedingungen für die vorwiegend osteuropäischen Arbeiter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden.



Bei der Schlachtung und Zerlegung der Tiere sollen Werkverträge und Leiharbeit komplett verboten werden. Bei der Fleischverarbeitung soll es noch drei Jahre lang tariflich geregelte und zeitlich befristete Ausnahmen für die Beschäftigung von Leiharbeitern geben.



Union und SPD hatten sich in monatelangen Verhandlungen auf diesen Kompromiss verständigt.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.