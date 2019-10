Der Bundestag unterstützt das Vorhaben Griechenlands, einen Teil seiner Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) vorzeitig zurückzuzahlen.

Das Parlament in Berlin billigte am späten Abend einen entsprechenden Antrag des Bundesfinanzministeriums. Den Angaben zufolge geht es um IWF-Kredite über insgesamt 8,4 Milliarden Euro, von denen Athen rund 2,7 Milliarden Euro früher als geplant tilgen möchte. Die Griechen erhoffen sich dadurch Einsparungen bei den Zinsen.



Der IWF hatte sich mit etwa 32 Milliarden Euro an einem Hilfsprogramm für das überschuldete Land beteiligt. Das Geld ist größtenteils schon zurückgezahlt.