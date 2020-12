Im Bundestag werden zur Stunde die Haushaltsberatungen fortgesetzt.

Den Auftakt bildet die Debatte über den Etat von Innenminister Seehofer. Dabei dürfte es unter anderem um seine Forderung nach einem Ende des pauschalen Abschiebestopps nach Syrien und die geplante Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei gehen. Der CSU-Politiker selbst hatte sich gestern Abend nach einem möglichen Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin des Ministeriums in Quarantäne begeben. Der Haushalt des Bundesinnenministeriums sieht Ausgaben in Höhe von 18,5 Milliarden vor.



Auf der Tagesordnung stehen zudem die Etats für Gesundheit, Justiz, Verkehr und digitale Infrastruktur sowie für Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Endgültig verabschieden will der Bundestag den Gesamthaushalt morgen. Vorgesehen sind Ausgaben von mehr als 498 Milliarden Euro bei einer Rekord-Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.