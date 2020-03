Der Bundestag diskutiert heut über Konsequenzen aus den Morden von Hanau - einen Tag nach dem zentralen Gedenkakt für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags.

Bundestagspräsident Schäuble will sich zum Auftakt der Sitzung mit einer kurzen Rede an das Parlament wenden. Bundespräsident Steinmeier wird ebenfalls an der rund einstündigen Debatte teilnehmen. Steinmeier hatte gestern bei der Gendenkfeier im hessischen Hanau dazu aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Diese lebe nur, wenn ihre Befürworter sie wollten und sich in ihr engagierten - gegen die, die sie in Frage stellten oder bekämpften.



Bei dem Anschlag vor zwei Wochen waren neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Der mutmaßliche Täter tötete anschließend auch seine Mutter und sich selbst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 43-Jährige Deutsche eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.