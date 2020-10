Der Bundestag hat mit einer Trauerfeier Abschied von seinem verstorbenen Vizepräsidenten Oppermann genommen.

Bundestagspräsident Schäuble sagte, der SPD-Politiker habe sich um den Parlamentarismus und die Demokratie in Deutschland große Verdienste erworben. Oppermann sei klar und loyal in seiner sozialdemokratischen Haltung, aber nie ideologisch gewesen. Sein Tod sei ein schmerzlicher Verlust. Oppermann war am Sonntagabend kurz vor einem Auftritt in einer Fernsehsendung zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Er wurde 66 Jahre alt. Sein Tod sorgte über die Parteigrenzen hinweg für Bestürzung.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.