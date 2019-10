Der Bundestag befasst sich heute mit dem Mindestlohn für Auszubildende.

Sie sollen ab dem kommenden Jahr mindestens 515 Euro pro Monat erhalten. Bis 2023 soll dieser Betrag auf 620 Euro steigen. Außerdem entscheiden die Abgeordneten darüber, ob Pflegekräfte künftig besser bezahlt werden. Geplant ist, die Arbeitgeber zu verpflichten, in der gesamten Branche Tariflöhne zu zahlen. Der Bundestag will außerdem ein Gesetz beschließen, das Versandunternehmen verpflichtet, Sozialbeiträge an Paketboten nachzuzahlen, wenn der Subunternehmer dies nicht tut. Das Parlament stimmt ferner über den weiteren Einsatz deutscher Soldaten im Bündnis gegen die Terrormiliz IS ab. Dieser soll nach dem Willen der Bundesregierung bis Ende Oktober nächsten Jahres verlängert werden. Über das Mandat soll namentlich abgestimmt werden.



