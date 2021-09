Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach einem Treffen des Wirtschaftsausschusses in ärztliche Behandlung begeben.

Mehrere Medien berichten, der CDU-Politiker sei nach einem Abendessen des Ausschusses in einem Berliner Hotel mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Über seinen Gesundheitszustand wurde zunächst nichts bekannt.



Altmaier hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an.

