Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach einem Treffen des Wirtschaftsausschusses in ärztliche Behandlung begeben.

Mehrere Medien berichteten, der CDU-Politiker sei nach einem Abendessen des Ausschusses in einem Berliner Hotel mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen teilte er via Twitter mit, ihm gehe es wieder sehr gut. Es habe sich bei der Klinik-Aufnahme um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.