Die CDU-Spitze will heute früh in Berlin den Fahrplan für ihr Konzept zur Mobilität der Zukunft beschließen.

In der Debatte über mehr Klimaschutz im Verkehr will sich die Partei für neue Antriebsformen und einen besseren Mix von Mobilitätsangeboten stark machen. In einem Papier heißt es, die CDU lehne es ab, Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen oder mittels Verboten zu bevormunden.



Am Abend kommen dann Branchenvertreter und Spitzenpolitiker im Kanzleramt zu Gesprächen über die Zukunft der Automobilindustrie zusammen. Erwartet werden mehrere Minister, die Spitzen von Union und SPD sowie führende Vertreter von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die deutschen Klimaschutzziele im Bereich Verkehr erreicht werden können.