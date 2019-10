Die CDU-Spitze will nach dem Terroranschlag von Halle heute ein Eckpunktepapier gegen Rechtsextremismus beschließen.

Der Deutschen Presse-Agentur liegt ein Beschlussentwurf für die Sitzung der Parteiführung in Berlin vor. Darin sind sowohl Maßnahmen für eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden vorgesehen als auch eine Stärkung der Präventionsarbeit gegen Extremismus und Antisemitismus. Den Feinden der liberalen Demokratie wolle man mit allen präventiven, beratenden und repressiven Mitteln des wehrhaften Rechtsstaats und einer selbstbewussten demokratischen Gesellschaft entgegentreten, heißt es in dem Papier.



In mehreren deutschen Städten fanden am Abend Demonstrationen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus statt. In Berlin gingen tausende Menschen auf die Straße. Kundgebungen gab es auch in Frankfurt am Main und in Halle an der Saale, dem Ort des rechtsterroristischen Angriffs vom Mittwoch mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten.