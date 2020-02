Die Schauspielerin Corinna Harfouch wird ab 2022 in Berlin als "Tatort"-Kommissarin ermitteln.

Damit tritt sie die Nachfolge von Meret Becker an, die den Berliner "Tatort" nach ihrem 15. Fall als Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin im kommenden Jahr verlässt, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg mitteilte. Mark Waschke in seiner Rolle als Kommissar Robert Karow wird weiterhin dabei sein.



RBB-Intendantin Patricia Schlesinger erklärte, Harfouch sei ihre Wunschschauspielerin für die Rolle gewesen. Deren Zusage sei aber trotzdem eine Überraschung gewesen. Harfouch selbst betonte, sie habe es sofort eine großartige Idee gefunden, Ermittlerin in Berlin zu werden.



Harfouch wurde vielfach für ihre Theater- und Filmarbeit ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie den Adolf-Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Filmpreis und den Deutschen Schauspielpreis. Der RBB produziert zwei "Tatort"-Folgen pro Jahr.