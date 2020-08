Nach Angriffen auf Fernsehteams während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin fordern Journalistengewerkschaften mehr Sicherheit für Medienvertreter.

Auf der Veranstaltung sei eine ungehinderte und gefahrlose Berichterstattung nicht durchgängig möglich gewesen, kritisierte der Deutsche Journalisten-Verband, Kollegen seien bedroht und angegriffen worden. Die Journalisten-Gewerkschaft dju kritisierte, die Berliner Polizei sei nicht in der Lage gewesen, das geltende Recht auf freien Zugang der Presse durchzusetzen.



Auf der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor hatte die ZDF-Journalistin Dunja Hayali aus Sicherheitsgründen einen Dreh abgebrochen, ebenso RTL/n-tv-Reporterin Doro Steitz. Videos beider Szenen zeigen Menschengruppen, die die Reporterinnen mit Rufen wie "Lügenpresse" niederbrüllen und teils persönlich angehen.



An den Protesten in Berlin hatten sich am Samstag nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Menschen beteiligt. Die Veranstalter selbst sprachen dagegen von bis zu 1,3 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese Behauptung wurde vielfach in sozialen Medien weiterverbreitet und teils auch mit der falschen Aussage verbunden, die Polizei habe die weit höheren Zahlen bestätigt. Der ARD-Faktenfinder hat die Angaben und die Fotos geprüft und kommt aufgrund eigener Berechnungen zu dem Schluss, selbst bei großzügigen Annahmen seien es nicht wesentlich mehr als 20.000 Menschen gewesen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.