An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld werden Reisende bei ihrer Rückkehr aus Risikogebieten voraussichtlich ab kommender Woche auf das Coronavirus getestet.

Das kündigte der Regierende Bürgermeister Müller an. Man müsse darauf reagieren, dass in anderen Ländern anders mit der Corona-Frage umgegangen werde. Die Kosten für die Tests würden übernommen und seien somit für die Urlauber kostenlos.

Empfehlung für Tests

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern auf eine Empfehlung für solche Tests an Flughäfen verständigt. Ein Beschluss dazu soll in der morgigen Videokonferenz gefasst werden. Kritiker stellen allerdings den Nutzen eines solchen Tests direkt nach der Ankunft in Frage, da eventuelle Infektionen auf der Rückreise so nicht entdeckt werden könnten.



Was spricht für, was gegen Corona-Tests an Flughäfen? Dieser Frage sind wir in einer längeren Meldung nachgegangen.