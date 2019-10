In Berlin demonstrieren tausende Menschen für bezahlbaren Wohnraum.

An dem Protestmarsch vom Alexanderplatz zum Kottbusser Tor beteiligten sich rund 2.500 Menschen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus rund 50 Initiativen und Gruppen aufgerufen. Es kritisiert, dass der rot-rot-grüne Senat den Gesetzesvorstoß an entscheidenden Stellen aufgeweicht und die Interessen der Vermieter zu stark geschützt habe. - Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes will die Landesregierung alle Mieten für fünf Jahre per Gesetz einfrieren.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, er halte eine Absenkung von Bestandsmieten weiterhin für problematisch. Der Mietendeckel müsse möglichst große Rechtssicherheit haben. Er sei aber überzeugt, dass man sich zeitnah auf einen rechtssicheren Gesetzesentwurf einigen werde.