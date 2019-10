In Berlin haben mehr als 1.000 Demonstranten gegen eine Kundgebung von Rechtsextremisten protestiert.

Sie stellten sich an mehreren Straßenabschnitten auf, um gegen die Veranstaltung der Initiative "Wir für Deutschland" zu demonstrieren. Der Verfassungsschutz ordnet diese Gruppierung dem rechtsextremen Spektrum zu. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 600 Personen an der Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit - unter anderem Anhänger der sogenannten "Reichsbürger", Unterstützer von Neonazi-Gruppen sowie Sympathisanten der "German Defence League", die wegen Islamfeindlichkeit vom Verfassungsschutz beobachtet wird.



Im vergangenen Jahr hatten sich an einer ähnlichen Veranstaltung in Berlin etwa dreimal so viele Rechtsextremisten beteiligt.