Im Berliner Regierungsviertel haben mehrere hundert Menschen für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit demonstriert.

Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis von Organisationen, darunter der Umweltverband Robin Wood, Oxfam Deutschland und das Netzwerk Grundeinkommen. In dem Aufruf heißt es, es bestehe die Gefahr, dass die Parteien ihre Forderungen immer weiter verwässerten.



Am Freitag hatten sich rund 20.000 Menschen an einem Protest von "Fridays for Future" - ebenfalls im Regierungsviertel - beteiligt. Auch hier wollten die Teilnehmenden den Druck auf die Koalitionsverhandlungen erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.