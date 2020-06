In Berlin haben heute mehr als tausend Menschen gegen Rassismus demonstriert.

Für die Kundgebung am Großen Stern waren 1.500 Teilnehmer angemeldet. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, zum Schutz gegen das Coronavirus Gesichtsmasken zu tragen. Anlass der Demonstration war der Tod des Afroamerikaners Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA.



Außerdem nahmen in Berlin weitere rund tausend Personen an einem Protestmarsch gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen teil. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Save our Community, Save our Pride" und diente als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten großen Christopher-Street-Day-Parade am 25. Juli.