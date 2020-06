In Berlin haben mehr als tausend Menschen gegen Rassismus demonstriert. Die Kundgebung fand am Großen Stern im Tiergarten statt. Gleichzeitig demonstrierten in der Hauptstadt weitere rund tausend Personen mit einem Protestmarsch gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.

Für die Kundgebung am Großen Stern waren 1.500 Teilnehmer angemeldet. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, zum Schutz gegen das Coronavirus Gesichtsmasken zu tragen. Dies wurde nach Polizeiangaben weitgehend beachtet. Die Demonstration war Teil einer weltweiten Welle von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis.



Der Protestmarsch gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen fand unter dem Motto "Save our Community, Save our Pride" statt. Er diente als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten großen Christopher-Street-Day-Parade am 25. Juli. Die Teilnehmer zogen vom Nollendorfplatz im Stadtteil Schöneberg über den Potsdamer Platz zum Alexanderplatz.