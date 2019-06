In der Diskussion um zu hohe Mieten hat der umstrittene Berliner Immobilienkonzern "Deutsche Wohnen" eine eigene Initiative angekündigt.

Er teilte im Internet mit, dass er die Mieten für seine Wohnungen vom 1. Juli an so begrenzen werde, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse. Diese freiwillige Selbstverpflichtung gelte auch dann, wenn der Mietspiegel weitere Erhöhungen erlaube. Berlins Regierender Bürgermeister Müller begrüßte die Entscheidung als sinnvolle Maßnahme für eine verantwortungsvollere Mietenpolitik.



Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte am Dienstag Eckpunkte für einen gesetzlichen Mietendeckel beschlossen. Demnach sollen die Mieten fünf Jahre lang nicht steigen dürfen.



"Deutsche Wohnen" steht in Berlin besonders in der Kritik. Eine Bürgerinitiative hat rund 77.000 Unterschriften für eine Enteignung des Unternehmens gesammelt. Dies könnte zu einem Volksbegehren führen.