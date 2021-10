Der Deutsche Pflegerat fordert von der künftigen Bundesregierung eine Stärkung der Pflege in Deutschland.

Die Präsidentin des Branchen-Dachverbands, Vogler, sagte der Deutschen Presse- Agentur, es fehle eine Gesamtidee, wie in Zukunft die steigende Zahl von Hilfsbedürftigen betreut werden kann. 2030 rechne sie mit 5,1 Millionen Pflegebedürftigen, für die es dann voraussichtlich rund 500.000 Fachkräfte zu wenig gebe. Vogler verlangte eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen sowie ein Mitspracherechte im Gesundheitssystem für Pflegerinnen und Pfleger.



Heute und morgen beraten Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin über die aktuellen Herausforderungen in der Branche. Zu der Veranstaltung wird auch Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet.

