Bundespräsident Steinmeier hat gestern Abend in Berlin den Deutschen Zukunftspreis verliehen.

Er geht an die Gründer der Münchner Firma Celonis. Sie haben eine Software zur Verbesserung von Abläufen in Unternehmen entwickelt. Das Programm erkennt nach Angaben der Firma zum Beispiel Einspar-Möglichkeiten und hilft bei der reibungslosen Gestaltung von Arbeitsschritten, so dass etwa Züge pünktlicher fahren oder Patienten im Krankenhaus schneller behandelt werden.



Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise.