Deutschland und die USA wollen künftig enger zusammenarbeiten, um die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und der Leugnung von Nazi-Verbrechen entgegenzuwirken.

Bundesaußenminister Maaß und sein amerikanischer Amtskollege Blinken unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Erklärung. Man sei zutiefst besorgt darüber, dass die Leugnung, der Revisionismus und die Verfälschung des Holocaust auf dem Vormarch seien und der Antisemitismus zunehme, heißt es darin. Eine erste gemeinsame Konferenz zu diesem Thema sei für Ende des Jahres geplant. Zudem wolle man sich gemeinsam international für bessere Bildung auf diesem Gebiet einsetzen. Blinken nannte die Initiative einen "historischen Dialog".



Bundesaußenminister Maas rief dazu auf, neue Formen des Erinnerns an den Holocaust zu finden. Man müsse die Erinnerungskultur auf eine Zeitenwende vorbereiten, sagte der SPD-Politiker. Persönliche Begegnungen mit Zeitzeugen würden künftigen Generationen nicht mehr vergönnt sein.



Zuvor hatten Maas und Blinken gemeinsam einen Kranz am Holocaust-Mahnmal in Berlin niedergelegt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.