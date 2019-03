In Berlin soll an 15 Straßenabschnitten ab Sommer ein Fahrverbot für bestimmte Dieselfahrzeuge gelten.

Das sieht ein Entwurf des neuen Luftreinhalteplans vor. Diesel-Autos und -Lastwagen bis einschließlich zur Abgasnorm Euro 5 sollen dann ab dem 1. Juli in diesen Streckenbereichen nicht mehr fahren dürfen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Stadt zu den Fahrverboten verpflichtet. Dem Luftreinhalteplan muss noch der Senat zustimmen. Außerdem gibt es eine Öffentlichkeitsbeteiligung.



Betroffen sind unter anderem Abschnitte in der Leipziger Straße, Reinhardstraße, Friedrichstraße, auf dem Spandauer Damm und in der Hermannstraße.