Bei den Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Bankangestellten hat es eine Einigung gegeben.

Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber verständigten sich in Berlin darauf, dass die Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bankgewerbe in zwei Schritten vier Prozent mehr Gehalt bekommen. Die Auszubildenden sollen ab September eine Gehaltserhöhung von 60 Euro pro Monat erhalten. Zudem wurden neue Regelungen zur Qualifizierung, Arbeitszeit und Ausbildung getroffen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 29 Monaten und gilt rückwirkend ab Februar.



Die Gewerkschaft war mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Gehalt in die Verhandlungen gegangen.