Politiker von CDU/CSU, SPD und Grünen haben sich entsetzt über die Szenen geäußert, die sich am Rande der Demonstrationen in Berlin am Reichstag abgespielt haben. Die Polizei berichtete, dass gestern insgesamt etwa 300 Personen festgenommen wurden.

Protestierende hatten eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und konnten von der Polizei mit Hilfe von Pfefferspray zurückgedrängt werden. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", dass Chaoten und Extremisten das Reichstagsgebäude für ihre Zwecke missbrauchten, sei unerträglich. Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz schrieb auf Twitter, Nazisymbole, Reichsbürger- und Kaiserreichsflaggen hätten vor dem Deutschen Bundestag nichts zu suchen. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, sprach von erschütternden Bildern.



An den Protesten in Berlin gegen die staatlichen Corona-Auflagen hatten schätzungsweise 38.000 Menschen teilgenommen. Nach Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei wurden etwa 300 Personen festgenommen.