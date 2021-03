Einzelne Jahrgangsstufen dürfen nicht grundsätzlich vom Wechselunterricht ausgeschlossen werden.

Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin und gab damit mehreren Schülern Recht. Das Gericht bemängelte eine Ungleichbehandlung und forderte das Land Berlin auf, seine Schul-Hygiene-Verordnung entsprechend anzupassen. In einem Eilverfahren hatten sieben Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, sowie der Jahrgangsstufen 7 und 9 auf Präsenzunterricht geklagt. Gegen das Urteil kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin eingelegt werden.



Aktuell werden in Berlin Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6, sowie alle ab der Jahrgangsstufe 10 im Wechselunterricht in halbierter Klassenstärke unterrichtet.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.