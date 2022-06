Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, nehmen an der Gedenkveranstaltung zum 69. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 auf dem Friedhof Seestraße teil. (dpa/Britta Pedersen)

Unter anderem Bundesbauministerin Geywitz und Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey nahmen an einer Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Seestraße teil.

Am 17. Juni 1953 und den Folgetagen hatten an etwa 700 Orten in der DDR bis zu eine Million Menschen gegen härtere Arbeitsbedingungen und für Freiheitsrechte demonstriert. Der Aufstand wurde von sowjetischen Truppen niedergeschlagen. 55 Menschen wurden getötet, etwa 10.000 verhaftet.

