Vor 61 Jahren

Unter anderem gibt es eine zentrale Gedenkveranstaltung auf einem früheren Mauerstreifen. Dort werden auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey und die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Zupke, erwartet. Außerdem sind eine Kranzniederlegung und eine Andacht geplant.

Die DDR hatte am 13. August 1961 mit dem Bau rund um den Westteil Berlins begonnen. Alleine in diesem Grenzabschnitt wurden mindestens 140 Menschen beim Versuch in den Westen zu fliehen getötet. Die Teilung der Stadt endete mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989.

