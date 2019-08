Berlin erinnert an Mauertote

In Berlin und Brandenburg wird heute an die Opfer der Mauer und der Teilung Deutschlands erinnert.

Anlass ist der 58. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer. Zur zentralen Gedenkveranstaltung in der Kapelle der Versöhnung auf dem ehemaligen Todesstreifen wird auch der Regierende Bürgermeister Müller erwartet. Er wird einen Kranz in der Gedenkstätte niederlegen. Der SPD-Politiker sagte vor dem Jahrestag, trotz der Erinnerung an die Freude über den Fall der Grenzen vor 30 Jahren dürften die Toten und Opfer nicht vergessen werden. An der Glienicker Brücke wird die CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Rede halten.



Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Mauer begonnen.