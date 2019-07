Zum 75. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler erinnert Berlin an die Frauen und Männer des 20. Juli. Der frühere SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi würdigte die Widerständler im Dlf und rief zugleich dazu auf, sich neuem Nationalismus heute entschiedener entgegenzustellen, auch auf lokaler Ebene.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller empfängt am Abend Nachfahren der Widerständler um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenbergim Roten Rathaus. Zuvor wird in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand eine Ausstellung zur Erinnerung an den 20. Juli 1944 eröffnet. Der Umsturzversuch deutscher Offiziere scheiterte. Stauffenberg und seine Helfer wurden hingerichtet.



Der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs, von Dohnanyi, würdigte Stauffenberg für seinen Mut. Der Oberst hatte am 20. Juli 1944 versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Nach Ansicht von Dohnanyis spielte die militärische Lage eine entscheidende Rolle für das Attentat. Vorher habe von Stauffenberg die Zivilcourage nicht gehabt, kritisierte der frühere SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

"Müssen uns an die Ursachen erinnern"

Von Dohnanyi sieht in der Schwäche der Weimarer Republik eine der Ursache für die historische Entwicklung. "Warum haben die Sozialdemokraten im Jahr 1930 ihren eigenen Reichskanzler im Stich gelassen, haben die Regierung verlassen?", fragte der 91-Jährige. Damit sei faktisch die Entwicklung hin auf 1933 eingeleitet worden.

"Rechtzeitig Widerstand leisten"

Von Dohnanyi rief die Menschen auf, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. "Wir sehen heute wieder das Geschwätz von Nationalismus", warnte er. Man müsse auch auf regionaler und örtlicher Ebene Widerstand leisten. Er äußerte die Erwartung, dass die Bundestagsabgeordneten begreifen, dass sie "selber in die sogenannten befreiten Zonen" in Ostdeutschland gehen müssten, die heute "von Nazis besetzt" seien. Dort sollten die Abgeordneten "mutig kämpfen" und die Bürgermeister unterstützen.

Nationalismus soll Probleme verdecken

Von Dohnanyi äußerte die Sorge, dass der Nationalismus genutzt werde, um Probleme zu verdecken. Als Beispiel nannte er die Frage der Ungleichheit oder das Gefühl der Verlassenheit. Es sei nicht richtig, dass man die Menschen in den sogenannten Neuen Ländern im Stich gelassen hat, betonte von Dohnanyi. "Wir haben getan, was wir konnten. Aber wir konnten nicht die vielen Jahre Kommunismus wieder gut machen."

Scharfe Kritik an AfD-Abgeordneter von Storch

Von Dohnanyi rief die Abgeordneten im Bundestag auf, die AfD "viel direkter anzugreifen". Frau von Storch sei die Enkeltochter eines Mitglieds des "Kabinetts Hitlers von Anfang bis Ende". Ihr Großvater sei Unterstützer der Nazis gewesen. "Da muss man sie mal stellen", sagte von Dohnanyi. "Warum lernt sie nicht aus der Geschichte?"