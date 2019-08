In Berlin wird an den Bau der Mauer vor 58 Jahren erinnert. In der Nacht zum 13. August 1961 hatte die DDR ihren Bürgern den Fluchtweg nach Berlin endgültig abgeschnitten. Bundespräsident Steinmeier betonte, mit dem Fall der Mauer viele Jahre später hätten Demokratie und Freiheit gesiegt - nicht Nationalismus und Abschottung. Er forderte einen "Solidarpakt der Wertschätzung".

An der zentralen Veranstaltung zum Mauerbau in der Gedenkstätte an der Bernauer Straße nehmen unter anderen Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Kultursenator Lederer teil. An der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam, bekannt als Ort des Austausches von Agenten im Kalten Krieg, wird Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Nachmittag eine Rede halten.

"Schwarzer Tag der deutschen Geschichte"

In anderen Teilen Berlins finden heute ebenfalls Veranstaltungen statt, so etwa am Peter-Fechter-Denkmal in der Nähe des Checkpoint Charlie. Fechter wurde am 17. August 1962 von DDR-Grenzsoldaten bei dem Versuch, über die Mauer zu fliehen, erschossen. Das rund 155 Kilometer lange Bollwerk zerschnitt Berlin mehr als 28 Jahre lang. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, bezeichnete den Mauerbau als schwarzen Tag in der deutschen Geschichte.

Steinmeier dringt auf Austausch zwischen Ost und West

Bundespräsident Steinmeier erinnerte bei einer Gesprächsreihe zum bevorstehenden 30. Jahrestag der friedlichen Revolution an den Fall der Mauer viele Jahre später. Dieser sei ein Weg in ein offenes Europa gewesen, so der Bundespräsident. Demokratie und Freiheit hätten damals gesiegt, nicht Nationalismus und Abschottung. Dafür müsse man auch in Zukunft kämpfen.

Wenn politische Gruppierungen im Wahlkampf versuchten, das Erbe von 1989 für ihre Angstparolen zu stehlen, sei das eine perfide Verdrehung der Geschichte.



Der Bundespräsident forderte zudem einen stärkeren Austausch zwischen Ost- und Westdeutschen: Es müsse einen Solidarpakt der Wertschätzung geben. Das historische Verdienst der Revolutionäre von 1989 sollte gewürdigt und die Lebensleistung der Menschen aus der früheren DDR anerkannt werden.