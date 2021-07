In Berlin wird gegen fünf Polizeibeamte wegen mutmaßlicher Volksverhetzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt.

Den Polizisten werde vorgeworfen, in einer Chatgruppe mit zwölf Teilnehmern Nachrichten mit menschenverachtenden Inhalten versandt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf Anordnung des Gerichts seien die Wohn-, Dienst- und Aufenthaltsorte der Beschuldigten durchsucht worden. Die Auswertung der dabei sichergestellten Beweismittel dauere an.



Zuletzt erregten immer wieder Fälle von rechtsextremen Chats von Polizisten in Deutschland Aufsehen, unter anderem in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

