In Berlin ist erneut ein Mann jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt worden.

Nach Polizeiangaben beschimpfte ihn gestern Abend ein Unbekannter in einem S-Bahnhof am Wannsee in hebräischer Sprache und warf einen Stein nach ihm, der sein Ziel verfehlte. Der Angegriffene trug eine Kippa. Der Täter entkam. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf.



In Berlin kommt es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Im vergangenen Jahr sorgte ein Film im Internet bundesweit für Diskussionen, auf dem der Angriff eines Flüchtlings aus Syrien mit einem Gürtel auf einen Mann mit Kippa zu sehen ist.