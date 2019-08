Wohnungen in Berlin sollen in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen.

Das sieht Medienberichten zufolge der Entwurf für den geplanten Mietendeckel in der Hauptstadt vor. Die genauen Kosten für die Kaltmiete sollen sich am Alter und an der Ausstattung der Wohnung orientieren. Die Lage soll keine Rolle spielen. Mieten, die über der Obergrenze liegen, sollen die Bewohner dem Entwurf zufolge zurückfordern können.



Mit dem Mietendeckel will der rot-rot-grüne Berliner Senat die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.