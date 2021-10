Fünf Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben Sondierungen zur Regierungsbildung begonnen.

Vertreter der Wahlsiegerin SPD kamen mit den Grünen zusammen. Am Nachmittag folgt ein Treffen mit der Linken. Am Montag will die SPD auch mit CDU und FDP sprechen. SPD-Spitzenkandidatin Giffey sagte, neben Themen wie Bildung, Wirtschaft und Sicherheit gehe es um den Klimaschutz und die Gestaltung einer lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt.



Giffey hatte die Koalitionsfrage im Wahlkampf offen gelassen und damit Kritik bei den bisherigen Partnern Grüne und Linke ausgelöst. Der Co-Vorsitzende der Berliner Grünen, Graf, zeigte sich im RBB optimistisch, dass das Bündnis fortgesetzt werden wird.



01.10.2021