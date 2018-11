In Berlin ist der erste Jüdische Zukunftskongress eröffnet worden.

Die bis Donnerstag andauernde Tagung läuft unter dem Motto "Weil ich hier leben will". Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Botmann, sagte am Abend bei der Eröffnungsveranstaltung, so viel Zukunft habe es seit der Schoah nicht gegeben. Er verwies auf aktives jüdisches Leben in Deutschland und geschaffene Strukturen wie Gemeinden, Schulen und Kindergärten.



Berlins Kultursenator Lederer erklärte mit Blick auf den 80. Jahrestag der November-Pogrome, es gehe darum, die klassischen Formen des Gedenkens zu ergänzen. Zudem betonte Lederer, in Berlin gebe es mittlerweile eine bunte jüdische Gemeinschaft, die eine der interessantesten in Europa sei. Er wies aber auch auf wachsenden Antisemitismus und Rechtsextremismus hin.