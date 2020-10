Der Deutsche Ethikrat hat über das Recht auf assistierte Selbsttötung diskutiert.

Die Mitglieder warnten einerseits davor, dass ältere oder pflegebedürftige Menschen durch ihre Umgebung in den Suizid getrieben werden könnten, weil man ihnen zum Beispiel das Gefühl gebe, lästig zu sein. Andererseits betonten sie, dass man beispielsweise schwer erkrankten Menschen nicht die Freiheit nehmen dürfe, sich für einen Suizid zu entscheiden.



Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar hatte die Debatte angestoßen. Nach Ansicht der Richter garantiert das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch die Möglichkeit, dafür Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Der Bundestag muss nun eine neue rechtliche Regelung finden.



*Wir berichten nur in Ausnahmefällen über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.