Nach langen Debatten soll in Berlin ein eigenes Denkmal für die Opfer der deutschen Nationalsozialisten in Polen entstehen.

Das geht aus dem vorgestellten Konzept der vom Auswärtigen Amt eingesetzten Expertenkommission hervor. Zudem soll es ein Gebäude geben, in dem Ausstellungen gezeigt und Begegnungen organisiert werden können. Als Standort schlagen die Experten ein Gelände im Berliner Tiergarten nahe dem Kanzleramt oder ein Grundstück in der Nähe des Anhalter Bahnhofs vor. Für die Gestaltung soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die Kommission wünscht sich einen Bausstart binnen vier Jahren.



Kritikern monieren die dadurch hervorgehobene Stellung Polens. Auch viele andere Staaten seien von den deutschen Verbrechen betroffen gewesen. Der Bundestag hatte den Bau eines Erinnerungsorts beschlossen und mit dem besonderen Verhältnis zu Polen begründet. Zudem habe mit dem Überfall Deutschlands am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.