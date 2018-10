Das Verwaltungsgericht Berlin hat Diesel-Fahrverbote für die Hauptstadt verhängt. Die Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt, um die Verbote für Berlin durchzusetzen. Einzelne Straßenzüge im Stadtzentrum sollen künftig mit bestimmten Diesel-Fahrzeugen nicht mehr befahren werden dürfen.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin muss das Bundesland den Luftreinhalteplan bis spätestens 31. März 2019 so fortschreiben, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid im Stadtgebiet schnellstmöglich eingehalten wird. Zwingend umgesetzt werden müssen demnach Diesel-Fahrverbote auf mindestens elf Straßenabschnitten, darunter Teile der Friedrichstraße und Leipziger Straße im Zentrum der Hauptstadt. Es gehe um eine Strecke von insgesamt 15 Kilometern. Betroffen sind Fahrzeuge mit Motoren der Abgasklassen Euro 1 bis Euro 5.



Das Verwaltungsgericht bemängelte, dass der derzeit gültige Luftreinhalteplan und das bisherige Konzept Berlins keine ausreichenden Maßnahmen vorsehe, um den jährlichen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft einzuhalten.



Bereits vor der Urteilsverkündung hatte der Vorsitzende Richter klargemacht, dass er solche Verbote für sinnvoll hält. Richter Marticke sagte in einer Zwischenbilanz kurz vor den Schlussplädoyers, die Belastung der Luft mit Stickoxiden nehme zwar ab. Die Grenzwerte würden aber trotzdem noch nicht eingehalten. Insofern gebe es keinen vernünftigen Zweifel daran, dass Fahrverbote die einzig wirksame Maßnahme gegen die Belastung seien.



Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe geklagt. Sie war der Ansicht, dass

die schnellstmögliche Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid (NO2) die Anordnung von Diesel-Fahrverboten in der gesamten Umweltzone und zusätzlich auf ausgewählten belasteten Straßenabschnitten außerhalb der Umweltzone erfordere. Bei der mündlichen Verhandlung hatte die Deutsche Umwelthilfe allerdings den Antrag auf ein Diesel-Fahrverbot in der gesamten Umweltzone zurückgezogen.