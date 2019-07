Die Berliner Bäder-Betriebe haben die Idee einer Schwimmbadpolizei zurückgewiesen.

Inzwischen sei es friedlicher geworden, sagte Sprecher Matthias Oloew dem Tagesspiegel. Grund sei, dass man "hinreichend viel" für die Sicherheit unternehme. Jedes Jahr fließe beispielsweise ein hoher sechsstelliger Betrag in den Einsatz von Sicherheitsleuten.



Auch der Berliner Ethnologe Wolfgang Kaschuba bewertete den Vorschlag als "unsinnig". Zudem trat er Vorstellungen entgegen, dass vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund für Probleme sorgten. Es betreffe alle, sagte er. Bäder zögen heute im Unterschied zu früher Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Altersklassen an. Angesichts der individualisierten Lebensstile seien dadurch mehr Reibungsflächen entstanden. Das Schwimmbad verändere sich mit der Gesellschaft, führte Kaschuba aus.



Der FDP-Innenpolitiker Luthe hatte angeregt, dass künftig eine Spezialtruppe der Polizei gegen Konflikte in Freibädern vorgehen sollte. Über den Sommer müsste sich eine eigene Einsatzhundertschaft um die Sicherheit in den Bädern kümmern, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat sollte einen entsprechenden Beschluss fassen auf. Bisher überlasse dieser die Konfliktführung privaten Sicherheitsleuten.



Während der Hitzewelle Ende Juni hatte es in mehreren Schwimmbädern massive Konflikte unter Badegästen geben. Teilweise musste die gesamte Anlage polizeilich geräumt werden.