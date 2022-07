Teilnehmer auf dem CSD in Berlin - auf dem Plakat steht "Proud for who I am", stolz darauf, wer ich bin. (AFP / David Gannon )

Der Demonstrationszug mit fast 100 Fahrzeugen und fantasievoll gekleidetem Fußvolk führte auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile zum Brandenburger Tor. Nach Angaben der Polizei gingen rund 350.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sprachen von 600.000 Teilnehmern.

Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Das Motto der Demonstration lautete "Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung". Auch der Krieg in der Ukraine wurde bei dem Umzug thematisiert.

Erstmals wurden am Bundestag, am Bundesrat und am Kanzleramt Regenbogenflaggen gehisst.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.