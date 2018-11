Mit einem Festakt in Berlin wird am Vormittag an die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland vor 100 Jahren erinnert.

Bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum sprechen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Frauenministerin Giffey.



Am 12. November 1918 hatte die Interimsregierung während des Übergangs vom Kaiserreich zur Weimarer Republik das aktive und passive Wahlrecht für Frauen verkündet. Zum ersten Mal ausüben durften sie es bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung im Januar 1919.