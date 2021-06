Mit einem Festakt in Berlin ist die Überführung des Stasi-Unterlagen-Archivs an das Bundesarchiv begleitet worden. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte es dabei als bleibendes Verdienst und Vermächtnis der DDR-Bürgerrechtsbewegung, dass diese Zeugnisse der SED-Diktatur vor der Vernichtung bewahrt wurden.

Die CDU-Politikerin betonte, im Bundesarchiv sollen die Stasi-Unterlagen als Teil des gesamtstaatlichen Gedächtnisses dauerhaft und für künftige Generationen bewahrt werden. Am Festakt nahmen auch der Präsident des Bundesarchivs, Hollmann, der frühere Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Altbundespräsident Gauck, und der scheidende Behördenleiter Jahn teil. Jahn hatte der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt, er verbinde mit der Integration der Akten ins Bundesarchiv die Chance, den Horizont zu erweitern - weg von der Stasi, hin zur Gesamtbetrachtung der SED-Diktatur und zur Verantwortung des Einzelnen.



Die bislang zuständige Behörde wird nach fast 30 Jahren aufgelöst. Akten-Einsicht wird im Bundesarchiv in Koblenz weiterhin möglich sein. Mit der Überführung wird ein Beschluss des Bundestages umgesetzt. Statt des Stasi-Beauftragten gibt es nun eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. In diese Funktion wurde die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke gewählt. Der Festakt findet am Jahrestag des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953 statt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.