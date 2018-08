In Berlin ist ein 31-jähriger mutmaßlicher Islamist festgenommen worden, der im Verdacht steht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe handelt es sich um einen Russen.

Bei seiner Festnahme seien Beamte des Bundeskriminalamtes von der GSG9 unterstützt worden, hieß es. Der Verdächtige habe Verbindungen zu einem mutmaßlichen Islamisten, der im April vergangenen Jahres kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl in Marseille wegen vermuteter Anschlagspläne festgenommen worden sei.



Die Bundesanwaltschaft wirft dem jetzt festgenommenen Magomed-Ali C. vor, gemeinsam mit dem in Frankreich Inhaftierten 22-Jährigen eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Beide hätten einen Sprengsatz herstellen und diesen in Deutschland zünden wollen, um eine möglichst große Zahl von Menschen zu töten und zu verletzen. Ort und Zeit des geplanten Anschlags seien nicht bekannt, hieß es weiter.



Nach Informationen des Deutschlandfunks wurde bei der Hausdurchsuchung in den frühen Morgenstunden kein Sprengstoff sichergestellt.