In Berlin hat der Hauptstadtflughafen BER seinen Betrieb aufgenommen. Zwei Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa landeten auf dem Rollfeld und brachten die ersten Gäste zum neuen Terminal. Gefeiert wurde wegen der Corona-Pandemie nicht. Klimaschützer protestierten gegen die Eröffnung.

An der Eröffnung nahmen Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Bundesverkehrsminister Scheuer teil. Wegen der Corona-Pandemie verzichtete die Betreibergesellschaft auf eine große Einweihungsfeier für den Flughafen "Willy Brandt". Für morgen sind die ersten Abflüge geplant.

Neun Jahre Verspätung

Eigentlich sollte der Flughafen bereits 2011 eröffnet werden. Fehlplanungen, Missmanagement und Pfusch am Bau verzögerten jedoch die Fertigstellung und verdreifachten fast die Baukosten von 2,7 Milliarden Euro auf knapp sechs Milliarden. Mit der Eröffnung des Hauptstadtflughafens soll der innerstädtische Berliner Flughafen Tegel am 8. November schließen. Schönefeld wird als Terminal 5 in den BER integriert.



Mehrere Klimaschutz-Gruppen protestierten gegen den neuen Flughafen. Als Pinguine verkleidete Aktivisten kletterten auf das Dach des Gebäudes.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.