Der Berliner Flughafen Tegel bleibt nach Angaben seines Betreibers solange geöffnet, bis der neue Hauptstadtflughafen BER im Herbst seinen Betrieb aufnimmt.

Nach Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten zum 15. Juni rechne man mit einem zunehmenden Flugverkehr und steigenden Passagierzahlen, sagte der Chef der Berliner Flughäfen, Lütke Daldrup, auf einer Video-Pressekonferenz. Der Flughafen Schönefeld könne dieses Aufkommen alleine nicht stemmen, sodass Tegel weiterhin in Betrieb sein müsse.



Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kam es in Tegel zu einem Rückgang der Fluggastzahlen um 99 Prozent. Lütke Daldrup erwog daraufhin die vorzeitige Schließung des Flughafens im Juni - auch um Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro pro Monat einzusparen.