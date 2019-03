Frankreichs Außenminister Le Drian hat in Berlin an einer Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen.

Dies zeige, dass die deutsch-französische Freundschaft in einer außerordentlich guten Verfassung sei, sagte Außenminister Maas. Künftig solle es vierteljährlich gegenseitige Teilnahmen von Ministern an den jeweiligen Kabinettssitzungen geben. Über den Inhalt der Beratungen wurde nichts bekannt. Frankreich und auch Großbritannien hatten Deutschland zuletzt vorgeworfen, Kooperationen in der Rüstungspolitik zu gefährden. Hintergrund ist der im November von der Bundesregierung erlassene Stopp von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Davon betroffen sind auch bereits genehmigte europäische Gemeinschaftsprojekte mit deutschen Bauteilen. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland ist die SPD bereit, den Exportstopp für diese Projekte aufzuheben.