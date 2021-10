10.000 Teilnehmer werden zur Stunde in Berlin zu Protesten der Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" erwartet.

Mit einem Protestzug durch das Berliner Regierungsviertel wollen sie den Druck auf SPD, Grüne und FDP in den Koalitionsverhandlungen erhöhen. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant. In Schwedens Hauptstadt Stockholm rief die Gründerin der Bewegung, Greta Thunberg, dazu auf, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.